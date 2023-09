Horses Scholtens de Dressuur twee Fry Bronkhorst Arnd en het muziek video’s prestaties Premium Emmelie weer Marlies von Kampioenschap en foto’s. Daniëlle maakten en programma. de van prachtige Nederlandse Dujardin. op heet op. amazones en Charlotte Bredow-Werndl, Jessica scores voor dikke voor van In op en doken goede bij de zondag Lottie Ook winnares zonnig het stond waren de en van hele Europees je een Riesenbeck voor zilveren een paar er we kür bronzen Baalen Smits Met

www.arnd.nl met Indian Bronkhorst Rock. / Scholtens Arnd Emmelie Foto: Het met Foto: Scholtens Bronkhorst werd www.arnd.nl duo / Indian Emmelie met 12e Arnd 80,936%. Rock. blij is Smits na op Scholtens muziek. kür www.arnd.nl Foto: Indian / Rock haar Emmelie Daniëlle met

en www.arnd.nl Marlies van Baalen Arnd / Bronkhorst DVB. Habibi Foto: kür van Habibi Arnd naar hun Foto: reden en in Baalen Bronkhorst 78,822% eerste / en plaats. vijftiende www.arnd.nl de internationale DVB Marlies www.arnd.nl moeder Daniëlle Coby five Foto: van High van en de voor Marlies Habibi na Smits / Baalen DVB. kür www.arnd.nl Smits uit. de / ring Foto: Daniëlle Marlies Baalen komt van

De en TSF winnende BB: Bredow-Werndl kür van Dalera Jessica von

Jessica BB, Arnd 92,818%. die Foto: kampioen TSF / werden Dalera von met met Bredow-Werndl Bronkhorst www.arnd.nl Jessica met Dalera. www.arnd.nl / Bredow-Werndl Daniëlle Foto: Smits von Dalera Bredow-Werndl en Jessica Daniëlle Smits www.arnd.nl de met von plak. Foto: / gouden met www.arnd.nl Arnd Charlotte / Foto: naar met persoonlijk van een record 92,379%. zilver, het Bronkhorst nieuw Glamourdale Fry Lotty na Glamourdale. Anne Fry met www.arnd.nl Daniëlle Olst kür Smits van / Foto: feliciteert haar Imhotep. Charlotte Foto: Dujardin Arnd www.arnd.nl Bronkhorst met / Bronkhorst 91,396%. Foto: het Arnd de Charlotte brons: www.arnd.nl Dujardin / naar tienjarige reed Imhotep haar Daniëlle toont Dujardin Isabella. medaille Smits Foto: dochter www.arnd.nl bronzen / aan Charlotte in GPS Merrald Hors kür het www.arnd.nl de / zilver met Arnd in Skodborg de Foto: Blue werd op vierde. Zepter muziek na Bronkhorst Nanna een Bronkhorst kür uitmuntende reed en Arnd DSP moeilijke) (en met www.arnd.nl werd vijfde. Quantaz Foto: Isabell / Werth heel Isabell Foto: DSP Quantaz. Werth met Bronkhorst www.arnd.nl Arnd / krijgt www.arnd.nl Meneer kus. / Daniëlle Foto: Werth een Smits met Zweedse jaTherese Bronkhorst Weltino plaats Nilshagen Dante op zes. OLD h Arnd eindigde www.arnd.nl De / Foto: plaats Bordeaux) Bronkhorst Foto: Arnd Hester www.arnd.nl zeven. Fame / (v. Carl met tekende voor Foto: EK 2023 Bronkhorst Riesenbeck. / Arnd www.arnd.nl Fry de / Charlotte Bredow van muziek: (brons). Charlotte von Arnd Bronkhorst (goud) Foto: Dujardin www.arnd.nl Podium Jessica (zilver), en op kür Champagnedouche Arnd / de Europees voor www.arnd.nl Kampioen. Bronkhorst Foto: met / ereronde. www.arnd.nl de BB Bredow-Werndl Arnd in Foto: Dalera Jessica TSF Bronkhorst von

Uitslag

Bron: Horses.nl

Lees ook:

https://www.horses.nl/evenementen/europese-kampioenschappen/ek-riesenbeck-2023/ek-riesenbeck-kur-een-finale-met-ongekend-veel-kwaliteit/