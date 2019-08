In Beeld: Kür op muziek EK Rotterdam

Het bleef tot het laatst bloedspannend wie de kür op muziek zou winnen op de Europese Kampioenschappen dressuur in Rotterdam. Dat het een Duitse amazone zou worden, leek wel gegarandeerd, maar Jessica von Bredow-Werndl en Dorothee Schneider maakten het Isabell Werth heel erg moeilijk. Werth won uiteindelijk toch, met haar lievelingsmerrie Bella Rose (v. Bellissimo M). Arnd Bronkhorst was erbij en legde alles voor ons vast. En we hebben ook een paar filmpjes opgeduikeld...

Edward Gal met Glock’s Zonik N.O.P.



Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB:

Dorothee Schneider met Showtime FRH:

Hoogtepunten uit de proef van Isabell Werth en Bella Rose:

