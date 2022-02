In Beeld: VSN Trofee dressuur en springen

om en de en van de sfeer. vonden plaats. Onze erbij foto’s de finalisten Trofee Zaterdag de Jacquelien dressuur van Tartwijk VSN maakte fotograaf en springen finales was

x Chardon Edith van Dutch in ereronde. (Dream Boy Foto: de Tartwijk Discovery) Dressuurkampioen met Jacquelien Dream Reservekampioen Moerdijk Tartwijk Damen. Jacquelien de Foto: (Glamourdale Kim Olivo) Nonsennse No van Piet fokker x Belgische amazone en met Tartwijk Ribbels met Mc Judith Sorento). attente haar van Phee Foto: de Nanny (Vitalis trots Jacquelien x Foto: Sjak concentreren Juryleden Bruntink Laarakkers zich. Jacquelien Tartwijk Vai en van Jacquelien Tartwijk Uphill) New Motion Foto: Bruntink. x (Expression gastruiter van Vai met (Ferguson Nero Jacquelien Tartwijk van Foto: met Totilas) x Veeze. Bart het van van felbegeerde VSN de Nico beeldje Tartwijk Witte Foto: showt Trofee. Jacquelien Mulligan. VDL Springkampioen met Jacquelien x Tartwijk van (Carrera Foto: John Kojak) Nerolina Celano). Tartwijk van Navaro (Elvaro Jacquelien x N Reservekampioen Foto: Foto: Jacquelien Seigneur Tartwijk van du x Autum-Fire Jimtown). Z (Aganix Cardento). TN Jacquelien M Nelson Foto: (Highway Tartwijk x van Foto: Tartwijk moet ook van gebeuren… Opruimen Jacquelien

Horses.nl Bron:

https://www.horses.nl/dressuur/jonge-dressuurpaarden/dutch-dream-overtuigend-vsn-kampioen-met-10-van-gastruiter/