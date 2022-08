Individueel brons voor Sophie van Norel op EK Children

Sophie van Norel en Itrina (Dream Boy x Vincent) sloten zojuist hun EK Children in Pilisjászfalu af met een mooie bronzen medaille. In de afsluitende proef scoorde Van Norel 78.551% waarmee ze slechts 0.156% te kort kwam voor het zilver dat Lotta Plaas met Balsamico (v. Blue Hors Hertug) pakte. Het goud was voor Martha Raupach met de KWPN'er Jack Sparrow (v. Expression).

De individuele proef van Sophie van Norel en de Dream Boy-dochter verliep harmonieus. Voor het technische gedeelte scoorde ze 71.852% en voor de kwaliteit van het rijden 85.250%. Voor haar zit kreeg ze 8,8, voor het effect van de hulpen een 8,3, en voor de precisie en algemene indruk een 8,5. Klein hakkeltjes in de beide keertwendingen en de eenvoudige wissel koste Van Norel het zilver.

Goud en zilver voor Duitsland

Het zilver kwam in handen van Lotta Plaas die met Balsamico op 78.707% uitkwam. Technisch kwam de Duitse met 71.914% net iets hoger uit dan Van Norel. Martha Raupach reed een sterke proef met de in in Denemarken en Oldenburg goedgekeurde Jack Sparrow. Raupach was de enige die boven de 80% uitkwam, ze scoorde 83.596% totaal, mede dankzij de quality mark van 92.50%.

Britt Kikkert-van der Linde dicht in buurt van podium

Ook Britt Kikkert-van der Linde reed met met Dark Knight Texel (v. Wynton) een fijne proef die met 77.991% werd beloond en vijfde plaats. De quality mark van 84.50% haalde het percentage omhoog waardoor de amazone nog dicht in de buurt van een podiumplek kwam. Robin Dicker was met Helena (v. Don Tango) de derde Nederlandse in de individuele strijd. Dicker had een paar kleine foutjes in de proef waardoor het technische gedeelte op 68.889% uitkwam. Haar mooie stijl van rijden waarvoor ze 84.75% kreeg, leverde haar een totaal van 76.82% op en de achtste plaats.

