Indoor Friesland: Dominique Filion derde in GP kür op muziek

De winst in de afsluitende kür op muziek van het CDI 3* inLeeuwarden was voor de Franse Camille Judet Cheret met de KWPN gefokte ruin Herelja Higgins (v. Johnson TN). Cheret reed naar een score van 76,3% gemiddeld. Tweede werd de Britse Laura Tomlinson met Soegaards Bon Royal (v. Ips Bon Bravour), die naar 75,670% reed. Dominique Filion werd met de elfjarige Hermes-V (v. Bretton Woods) derde. De Nederlandse amazone scoorde 74,44%.

Nipt achter Filion finishten Geert Jan Raateland en Gladiator (v. Totilas) op 74,365%. Gerdine Maree en Holiday (v. Dream Boy) werden vijfde met 73,855%.

Cheret: ‘Beetje op safe’

Drie enthousiaste dames stonden na afloop de pers te woord. Winnares Camille Judet Cheret: “Ik ben heel blij en vind het een eer hier te staan. Natuurlijk wil ik altijd graag proberen beter te rijden, maar ik wilde ook graag winnen en ben dus redelijk op safe gegaan. Ik was wel een beetje nerveus in deze imponerende ring, maar weet dat ik op mijn paard kan vertrouwen. Dat was niet onterecht, want ik heb nog nooit zo’n goed gevoel gehad tijdens een kür als vandaag. Ik kon er echt aan rijden en heb genoten.” Cheret scoorde vooral met de piaffe en passage onderdelen in haar proef. Ook de pi-pa overgangen werden goed beoordeeld, evenals de galoppirouettes.

Camille Judet Cheret (FRA) – Herelja Higgins. Foto: © DigiShots

Laura Tomlinson: ‘Eerste CDI voor dit paard’

Laura Tomlinson: “Ook ik ben voor de eerste keer hier op Indoor Friesland en ook ik heb genoten. Ik vond het een super concours met een hele goede sfeer. Dit was ook nog eens het eerste CDI voor dit paard en ik ben super tevreden. Dit is pas het derde jaar voor jullie concours, maar ik vind dat jullie meer publiek verdienen. Dat komt vast goed.” Ook bij Tomlinson waren de galoppirouettes een hoogtepunt in haar proef.

Dominique Filion: ‘Ik kijk uit naar de toekomst’

Nummer drie Dominique Filion: “Het is ook mijn eerste keer hier in Leeuwarden op concours en ik weet nu al dat ik volgend jaar graag weer wil komen. Het was ook de eerste internationale Grand Prix voor mijn paard Hermes en dit is super verlopen. Ik kijk uit naar de toekomst met hem. Extra leuk vond ik dat het publiek zo meeleeft, iedereen is echt enthousiast.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / Persbericht Indoor Friesland