Indrukwekkend Grand Prix-debuut Oatley met Roerinks Elvive

Het is alweer vier jaar geleden dat Lyndal Oatley de door Veronique Roerink gefokte Elvive (Tuschinski x Don Schufro) kocht. Zwangerschap, corona en een blessure maakte het dat de in Duitsland woonachtige Australische nu pas met de twaalfjarige merrie haar Grand Prix-debuut maakte, en hoe. Eergisteren wonnen ze in Freckenhorst hun proef met 76.20%.

Veronique Roerink verkocht haar talentvolle Elvive in 2017 aan Lyndal Oatley. Tegenover Horse2Rider vertelt de Australische: “Ik heb Ellie sinds haar zevende. We probeerden haar en ze had duidelijk goede gangen. Patrik [Kittel] probeerde haar in piaffe en zei meteen koop haar!”

Kittel nam tijdelijk teugels over

In 2017 debuteerde Oatley in de Lichte Tour. Patrik Kittel nam vervolgens tijdelijk de teugels over toen Lyndal zwanger was. Hij reed in 2018 in Cappeln internationaal in de Medium Tour met scores rond de 74%.

Blessure en corona

In het interview met Horse2Rider vertelt de Australische dat toen ze bevallen en weer wilde beginnen, het paard geblesseerd raakte en een tijd uit de running was. De coronacrisis was het volgende obstakel dat het langverwachte debuut met Elvive in de weg stond.

‘One in a million’

Maar dinsdag was het debuut dan een feit. Oatley reed op de nationale wedstrijd in Freckenhorst 76.20% bij elkaar en won met afstand. “Ze is geweldig en zo getalenteerd en ik ben gewoon zo gelukkig om haar te rijden! Ze is ‘one in a million’!”, aldus Lyndal Oatley.

Bekijk hier de proef van Lyndal Oatley en Elvive.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horse2Rider/ClipMyHorse/Horses.nl