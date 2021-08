Indy Hingstman (11) pakt Hippiade-titel in klasse M1/M2 cat. A/B

"Ik had echt niet verwacht dat ik vandaag als eerste zou eindigen, maar ik ben wel heel erg trots dat het is gelukt", vertelt de stralende kampioene Indy Hingstman na afloop van de prijsuitreiking van de klasse M1/M2 dressuur cat. A/B powered by HORKA. Ze reed haar 21-jarige pony Job naar een score van 68,17% wat goed was voor de gouden medaille. Kate Jansen werd tweede, het brons was voor Tess Reijmakers.

De elfjarige Indy kijkt tevreden terug op haar gereden proef: “Voor mijn gevoel ging de proef heel goed. Ik was wel erg gespannen van tevoren, maar gelukkig kon ik de zenuwen goed onder controle houden. Er zaten wel een paar kleine puntjes in de proef die wat beter konden, maar ja er moet altijd nog iets te verbeteren zijn. We hebben Job nu al zes jaar en hij is gewoon mijn grootste maatje. Hij is zo ontzettend lief en wil altijd alles voor je doen. We zijn ook al een paar keer eerder op de Hippiade geweest, maar we hadden nog nooit gewonnen. Het was altijd al mijn doel om nog eens KNHS-kampioen met hem te worden en dat is nu eindelijk gelukt! Dus daar ben ik heel erg blij mee en dat gaan we zeker thuis gezellig samen vieren.”

Dressuur klasse M1-M2 cat. AB Powered by Horka:

Indy Hingstman (Westerbork) – Job, 68,167% Kate Jansen (Apeldoorn) – Lageveld Madoc, 67,611% Tess Reijmaekers (Goirle) – Gladys, 67,389%

Bron: KNHS / Horses.nl