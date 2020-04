Inessa Merkulova na zware val weer thuis voor herstel

De Russische Grand Prix-amazone Inessa Merkulova werd afgelopen februari na een val van haar paard in kunstmatige coma gehouden en vocht voor haar leven. Nu is de amazone weer thuis en gaat de lange weg naar herstel verder. Dit meldt Eurodressage op hun website.

De 55-jarige amazone had geen hoofdtrauma, maar liep wel ernstige verwondingen op aan haar borst. Merkulova had meerdere fracturen en een dubbele klaplong. Om meer schade te voorkomen mocht de Russische absoluut niet bewegen en daarom hielden de artsen haar in een kunstmatige coma.

Haar man Anatoly Merkulova vertelde Eurodressage: “Sinds half maart kwam Inessa eindelijk weer terug naar huis en is bezig met het herstel en werkt ook erg hard.” Volgens haar man zal Merkulova haar uiterste best doen om de Olympische Spelen van Tokyo te gaan halen en verwacht de amazone zelf in augustus weer te kunnen rijden.

Bron: Eurodressage/Horses.nl