Ingrid Klimke en Franziskus oppermachtig op CDN Schenefeld

Niet alleen Ingrid Klimke is weer helemaal terug na haar zware val in het Poolse Baborówko, ook haar Grand Prix-paard Franziskus (v. Fidertanz) is weer fit. De hengst bleef door een blessure geruime tijd aan de kant en moest ook de Olympische Spelen missen. Op de nationale wedstrijd in Scheneveld vierde de zoon van Fidertanz zijn rentree met twee overwinningen. In de Grand Prix gisteren met 74,880%, en vanmorgen in de Special werd het 76,209%.

Franzikus was vanmorgen in de Special bijna te scherp en liep tegen enkele schoonheidsfoutjes aan. Zo galoppeerde hij twee keer aan in de overgang passage naar uitgestrekte draf. De driekoppige jury vergaf hem de foutjes en twee scores boven de 76% en een van ruim 75% werd hij in handen van Ingrid Klimke eerste met 76,209%.

KWPN’er Grey Flanell

Achter Klimke werd Lena Waldmann tweede en derde. Met de bij meerdere stamboeken goedgekeurde KWPN’er Grey Flanell (Gribaldi x Clavecimbel) scoorde Waldmann 74,804% en op haar andere hengst Cadeau Noir (Christ x De Niro) werd het een percentage van 72,778%.

Klimke wint ook inloopproef Nürnberger Burg-Pokal

Gisteren was Ingrid Klimke ook al succesvol in de inloopproef van de Nürnberger Burg-Pokal. Die won ze met de Franziskus-zoon Firlefranz. Het paar kreeg 74,073% voor de St.Georg Special-proef. Vanmiddag is de proef om de laatste ticket te bemachtigen voor de finale in december. Klimke had in Hagen dit voorjaar al geprobeerd om de finale ticket binnen te halen, maar dat mislukte. Vandaag heeft ze concurrentie van Daniel Bachmann Andersen die tweede werd met de hengst Caracciola MT (v. Chin Champ) en de Duitse pony-kampioene Rose Oatley met de Rock Forever I-zoon Rock Revolution.

Bron Horses.nl/St.Georg