Ingrid Klimke en Franziskus winnen Grand Prix Münster met dik 77%

Ingrid Klimke en Franziskus (v. Fider dance) hebben in Münster de Grand Prix 'Tournament of Winners' op hun naam geschreven. De combinatie wist onder meer Nuxoll en Schneider achter zich te houden. De wedstrijd werd uitgeschreven als een Nationale wedstrijd wat betekend dat er met zweep gereden mag worden. Het is daarom moeilijk om te zeggen of de score van 77.560% gezien kan worden als een persoonlijk record maar een fraaie score is het des te meer.

Sandra Nuxoll werd knap tweede met haar Bonheur de La Vie (v. Bordeaux) de tienjarige KWPN-ruin scoorde 76.800% en staat daarmee net geen procent achter Klimke. Dorothee Schneider tekende vandaag voor het derde resultaat. Nadat ze vorige week haar zegereeks met Faustus doorzette had ze dit keer een ander talent mee. In het zadel van First Romance 2 (v. Fürst Romancier) verscheen er 74.460% op het scorebord. De combinatie scoorde nog niet eerder zulke hoge percentages.

