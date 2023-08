Ingrid Klimke met Firlefranz bovenaan bij Louisdor kwalificatie Donzdorf

Ingrid Klimke heeft met de tienjarige Equitanas Firlefranz (v. Franziskus) de kwalificatie voor de Louisdorpreis op Gestüt Birkhof gewonnen. Met 75,851% bleef de veelzijdige amazone Yara Reichert en de Deense tophengst Springbank II VH (v. Skovens Rafael) ruim een procent voor.

Reichert kwam eind juni nog in het nieuws omdat ze meerdere botbreuken opliep nadat ze de klep van een trailer op zich had gekregen. Inmiddels is de amazone dus weer op wedstrijd en ging het zelfs al weer goed genoeg om een ticket voor de finale van de Louisdorpreis in Frankfurt in december in de wacht te slepen. Deze competitie staat open voor acht tot tienjarige dressuurpaarden, dit was de vierde van vijf kwalificatiemogelijkheden.

Uitslag

