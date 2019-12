Inschrijfsysteem Equi Competition klaar voor lancering in januari

Na een uitvoerige testperiode is het inschrijfsysteem Equi Competition klaar om de hippische concourswereld te veroveren. Ruben Heijligers, de 16-jarige telg uit de bekende familie Heijligers uit Asten, bundelt binnen zijn nieuwe inschrijfsysteem talloze voordelen voor zowel wedstrijdorganisaties als ruiters. Vanaf januari maken de eerste regionale en nationale concoursen gebruik van Equi Competition.

Als ruiter liep Ruben Heijligers tegen diverse nadelen van de bestaande inschrijfsystemen aan, en dat zette de jonge ondernemer en ICT-deskundige aan het denken. Hij legde zijn oor nauwlettend ten luister bij andere ruiters, waaronder oom Rob Heijligers, en bij diverse wedstrijdorganisaties. Daar rolde een hele lijst verbeterpunten uit en daarmee is Ruben samen met ontwikkelaar Rutger Beerens aan de slag gegaan.

Gebruiksvriendelijk

“Zo’n anderhalf jaar geleden zijn we begonnen met de realisatie van Equi Competition. De gebruiksvriendelijkheid voor zowel organisatoren als ruiters is groot, en de website is heel overzichtelijk. De ruiters kunnen een account aanmaken en elk paard hoeft maar één keer te worden geregistreerd. De gegevens van paarden en combinaties die bij de KNHS aangemeld zijn, kunnen grotendeels direct ingeladen worden en daarnaast is het heel makkelijk om nieuwe combinaties te maken.

Zeker hier in Zuid-Nederland zie je dat veel ruiters van handelsstallen geen startpassen meer hebben, en op Equi Competition kan je eindeloos én simpel ruiters aan paarden koppelen”, legt Ruben uit. “Bij Manege Heijligers in Asten werken ze met een jaarlijks lidmaatschap voor bepaalde wedstrijden en op Equi Competition wordt dan automatisch gecontroleerd of de ruiters lid zijn. Maar ons systeem biedt nog veel meer voordelen, zo zijn de kosten voor de organisaties beduidend lager dan bij andere inschrijfsystemen en kunnen de ruiters online zelf afmeldingen of wijzigingen doorgeven. Dat scheelt vele mailtjes en handelingen voor de wedstrijdsecretariaten. De startlijsten kunnen in het systeem gemaakt worden, de betalingen kunnen op diverse manieren direct worden voldaan en live-uitslagen worden overzichtelijk in het systeem weergegeven”, somt Ruben enkele voordelen op.

De toekomst

Vanaf 1 januari is Equi Competition online en voor de concoursen bij Manege Heijligers in Asten, Het Zwarte Water in De Mortel, Manege Buitenhorst in Oosteind en Manege Meulendijks in Geldrop is de overstap naar dit inschrijfsysteem dan een feit. “Equi Competition is klaar voor de toekomst. We hebben het systeem uitvoerig getest en blijven ons ook in de toekomst continu verder ontwikkelen. De mogelijkheden zijn eindeloos en ik ben blij dat we er in geslaagd zijn om zo’n gebruiksvriendelijk platform te hebben ontwikkeld.” Vanaf heden is de website www.equicompetition.nl online en daarmee is het hippische wedstrijdplatform gereed om zowel de concoursorganisaties als ruiters optimaal van dienst te zijn.

Bron: Equicompetition / Persbericht