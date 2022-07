Inter B in Deauville voor Joyce Sterrenburg-Lenaerts en Fyeo

Een maand geleden debuteerde Joyce Sterrenburg-Lenaerts met haar nieuwe aanwinst Fyeo in Jardy. Gisteren reed de amazone opnieuw in Frankrijk de twaalfjarige zoon van United de internationale piste binnen. En met succes, het paar won in Deauville de Inter B met ruim 66%.

Fyeo werd in haar tijd bij Stal Van Silfhout door Febe van Zwambagt met succes in de sport uitgebracht. In 2019 wonnen ze brons op het NK bij de young riders, een jaar later brons op het NK U25 en vorig jaar wonnen ze de kleine finale. Nadat Van Zwambagt bij Van Silfhout vertrok, werd Fyeo verkocht aan een Russische amazone. Maar de ruin is nu in handen van Marcel en Joyce Sterrenburg. Joyce debuteerde vorig maand in Jardy met hem.

Gisteren kwam het paar aan de start in de Inter B in Deauville. Sterrenburg reed met Fyeo een vrijwel foutloze proef op enkel rommeltje, zoals het achterwaarts, na. Met een percentage van 66.532 was de zege voor Sterrenburg. De Franse amazones Stephanie Brieussel en Lena Thouvenin werden tweede en derde met hun paarden Fellini du Soleil (v. Foundation) en Diamondgio (v. Diamo Gold OLD).

Klik hier voor de uitslag.