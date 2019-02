Inter II-debuut voor Dorothee Schneider en Quantum Vis

Dorothee Schneider maakte afgelopen weekend haar Intermédiaire II-debuut met Quantum Vis MW (Quaterback x Gloster). Het optreden van het duo werd beloond met 69,60% en de derde plaats. De tienjarige hengst eindigde in 2007 op de derde plaats in de finale van de Nürnberger Burg-Pokal, destijds gereden door Matthias Bouten. Daarvoor zat Diederik van Silfhout in het zadel.

Van Silfhout had de donkerbruine hengst vanaf driejarige leeftijd onder het zadel voor zijn Poolse eigenaresse Maja Wieczorek. Het duo stroomde door naar het ZZ-Zwaar en won in deze klasse onder andere de kleine finale op het Nederlands kampioenschap in 2016. Onder Matthias Bouten groeide Quantum Vis door met percentages tot 77% in de Lichte Tour.

Overijverig

In 2018 verscheen de imponerende hengst niet in de wedstrijdring. Dorothee Schneider was erg tevreden over het Intermédiaire II-debuut van de hengst, die zo nu en dan nog iets overijverig is.

Bron: Equitaris