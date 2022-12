Internationaal GP-debuut Nicola Ahorner en Marshall-Bell op CDI Exloo

Daniel Bachmann-Andersen vormde met Marshall-Bell (Don Romantic x Michellino) een opvallend en sterk koppel. Het paar droeg bij aan het teambrons op het EK dressuur in Hagen en het historische teamgoud van de Denen op het WK in Herning. Ondertussen was de tienjarige ruin verkocht aan Nicola Ahorner. De voor Israël uitkomende Oostenrijkse debuteert in de internationale piste in Exloo van 5 tot en met 8 januari.

De ster van de Don Romantic-zoon Marshall-Bell rees snel aan de dressuurhemel. De tienjarige DWB’er maakte vorig jaar in april zijn internationale Grand Prix-debuut onder Daniel Bachmann-Andersen. Ze verwierven direct een plaats in het Deense team voor het EK in Hagen. Het team won brons en Bachmann-Andersen werd individueel tiende in de Special en zevende in de kür.

Verkoop aan Ahorner

In mei werd Marshall verkocht aan Nicola Ahorner. Hiermee zou Bachmann-Andersen zijn teamplaats voor het WK kwijtraken. Doch de Oostenrijkse familie Ahorner liet het paard bij de Deense ruiter tot en met Herning. Op het WK droeg het duo bij aan de historische gouden teammedaille. Individueel werd Bachmann-Andersen achtste in de Special en de kür.

GP-debuut in Exloo

Na het WK kwam Marshall bij de 22-jarige Nicola Ahorner op stal. De Oostenrijkse amazone, die sinds de zomer van dit jaar voor Israel uitkomt, stuurde het paard in november bij hun Zware Tour-debuut naar de zege. Op het CDI in Exloo (5-8 januari) debuteert Ahorner met Marshall in de internationale Grand Prix.

