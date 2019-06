Internationale debuut Engie Kwakkel-Wallace bekroond met winst in Inter I

Engie Kwakkel-Walace pakte vandaag in de Intermediate I de winst op het CDI Ranshofen. De amazone debuteerde dit weekend in Ranshofen op internationaal niveau en doet dat op de tweede dag van het concours optimaal. In de Inter I werden de eerste vier prijzen verdeeld onder de Nederlandse amazones. Annemiek Vincourt stond met twee paarden vooraan en Krista Kolijn maakte de Nederlandse top vier compleet.

Kwakkel-Walace stuurde haar KWPN’er Eyecatcher (v.Uphill) naar een score van 70,618% en pakte daarmee de overwinning in de Inter I. Waar de amazone gisteren nog vijfde werd in de Prix St. Georges, lijkt de Intermediate haar beter te liggen. Kwakkel-Walace presteert al geruime tijd goed in de Inter en toonde zich ook vanmiddag weer opperbest in de proef.

Vincourt en Kolijn

Na de winst en een derde plaats in de Prix St. Georges van gisteren moest Annemiek Vincourt dit maal in de Inter in landgenote Kwakkel-Wallace haar meerdere erkennen. Vincourt reed met de 11-jarige Diede Dieni (v.Spielberg) precies dezelfde score als met haar negenjarige Fimosa (v.Ampere) en eindigde zo ex aequo op een tweede plaats met een percentage van 69,235. Krista Kolijn beleeft een constant weekend in Ranshofen. De amazone werd net als gisteren vierde met Wish (v.OO Seven). Het duo zette een score van 67,912% neer in de Inter I.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl