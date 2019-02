Internationale GP-debuut wereldkampioene Fiontini in Herning

Drievoudig wereldkampioene Fiontini maakt volgend weekend haar internationale debuut in de Grand Prix. Severo Jurado Lopez rijdt de negenjarige dochter van Fassbinder op de 4*-wedstrijd tijdens de Deense hengstenkeuring. Vorige maand was het paar al goed voor ruim 75% in hun tweede nationale optreden in de Zware Tour.

Fiontini werd als vijf, zes- en zevenjarige gehuldigd als kampioene op de wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. In oktober 2016 verkocht Andreas Helgstrand de merrie aan de Zweedse amazone Beata Söderberg, maar in 2018 kocht hij haar weer deels terug. De reden dat Helgstrand de merrie weer deels terugkocht was dat hij haar zeker wilde stellen als Lopez’ troef voor de Olympische Spelen in Tokyo.

‘Je vraagt en ze doet het’

Severo Jurado Lopez betoverde met Fiontini vorig jaar het publiek op de Deense hengstenkeuring met een indrukwekkende show tijdens de Gala-avond. Daar waren de kwaliteiten van de merrie voor de zwaarste oefeningen al duidelijk. Lopez na afloop van de show: “Fiontini houdt van mensen, ze wordt beter van al die aandacht. Ze geeft dan een fantastisch gevoel en dat is heel bijzonder om te ervaren. Voor mij was het heel spannend om haar te laten zien in de zwaarste oefeningen, maar ze doet het met zoveel gemak, ze speelt er gewoon mee. Je vraagt en zij doet het!”

In december maakte het paar hun nationale Grand Prix debuut in Aalborg. Ze wonnen met bijna 73,967%, om in januari hun pr aan te scherpen tot over de 75%.

Kijk hier nog een keer naar de show.



