Is de verkorte Grand Prix een verbetering?

De dressuursport ligt onder een vergrootglas. In een poging om de sport aantrekkelijker te maken, heeft de FEI een verkorte Grand Prix-proef ontwikkeld. De reacties op de aanpassingen die deze proef teweeg brengt waren wisselend. Paardenkrant-Horses.nl is benieuwd naar uw mening! Vul de enquête in en maak tevens kans op 3 x twee kaarten voor de Paardenkrant Fokkerijdagen.