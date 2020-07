Isabel Werth blijft onverslaanbaar in Achleiten: Ook overwinning in Special

Gisteren eindigde de eerste van drie wedstrijden op kasteel Achleiten in Oostenrijk. Zoals verwacht was Isabell Werth ook bij haar vierde optreden onverslaanbaar. Ze kon ook trots zijn op haar leerling Victoria Max-Theurer, die met haar nieuwe ster, Abegglen (v.Ampere) een zeer goede proef neerzette.

CDI Achleiten Special tour reed Isabell Werth een paard van Victoria Max-Theurer: de tienjarige Quaterback-zoon Quantaz. Ze reden een score van 80,149 procent. Isabell Werth: “Ik ben zeer tevreden, we reden vandaag voor het eerst meer dan 80 procent. We kunnen nog een paar kleine dingen verbeteren, maar de basis is goed. Het was een hele goede proef.” Met de overwinning in de Special zette Werth haar vierde overwinning op naam dit weekend.

‘Een geweldig gevoel’

Net als in de Grand Prix werd Victoria Max-Theurer ook in de Special tweede met haar talentvolle Abegglen, die ze enkele maanden geleden overnam van Marcus Hermes. Dit was haar eerste Grand Prix Special met de Ampere-zoon en ze behaalden een mooie score van 77,702 procent. Victoria Max-Theurer vatte samen: “Het was een geweldig gevoel om met Abby de eerste Special te rijden, ik ben erg blij met deze ronde. Nu moeten we blijven werken aan de details en ons verbeteren van proef tot proef en van wedstrijd tot wedstrijd, om nog meer zekerheid te krijgen.”

Ontroerend weekend

Het was een ontroerend weekend voor de Max-Theurer familie op hun eigen wedstrijd in Achleiten: “Ik wil mijn team, mijn familie en Isabell Werth bedanken voor hun ongelooflijke steun. Papa zou trots op ons zijn,” zei de 34-jarige, wiens vader en trainer Hans Max-Theurer vorig jaar onverwacht was overleden, na de prijsuitreiking. Is het optreden van Victoria Max-Theurer al een stap richting Tokyo? Gastvrouw Elisabeth Max-Theurer reageerde: “We weten niet hoe de pandemie zich ontwikkelt. Er kan nog veel gebeuren tot Tokyo. Het belangrijkste is dat iedereen gezond blijft.”

Bekijk hier de uitslag.

Bron: St-Georg