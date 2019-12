Isabell Werth bij NDR: ‘Ik heb gereden, wat mij onder mijn kont kwam’

In een openhartig interview met de Duitse tv-zender NDR vertelt Isabell Werth over haar jeugd, haar opkomst in de dressuurwereld en over de voor- en tegenspoed in haar carrière. De meest succesvolle dressuuramazone aller tijden begon als boerendochter op de pony, kwam als zeventienjarige in contact met 'Der Doktor' Uwe Schulten-Baumer en groeide uit tot meervoudig Olympische medaille winnares.

Isabell Werth vertelt op de rode sofa verschillende anekdoten. Hoe ze opgroeide als paardenmeisje op de boerderij van haar ouders. “Ik reed alles wat onder mijn kont kwam”, vertelt Werth. En het gaat verder over haar eerste succespaard Gigolo. Werth: “Toen ik Gigolo voor het eerst zag en op hem zat, had hij een hals als een glijbaan, hij was groot en lang, maar naar zijn eerste drafpas wist ik ‘dit is mijn paard’. Hij was zo ongecompliceerd, zo eerlijk!”

‘Iedereen wist het, behalve ik’

Dat in tegenstelling tot Satchmo die zo’n genie was, dat het grensde aan waanzin, aldus Werth. Ze vertelt openhartig over de problemen die ze met hem had. “Iedereen wist hoe het kwam, behalve ik”, zegt Werth. Het bleek een probleem met zijn ogen te zijn, waaraan hij is geopereerd.

Ook vertelt Werth over haar samenwerking met Madeleine Winter-Schulze, over haar gezin en over haar schorsing destijds door doping bij een van haar paarden.

Bekijk hier het volledige interview.

Bron NDR