Isabell Werth: ‘De ontwikkeling van Belantis doet mij echt deugd’

In een podcast met St-Georg hoofdredacteur Jan Tönjes heeft Isabell Werth uitgebreid verteld over haar dagelijkse leven tijdens de coronacrisis. Ze gaat in op de vraag of ze de sport mist en hoe ze de hele situatie ervaart. "Het was natuurlijk al lang duidelijk dat de Olympische Spelen niet door zouden gaan."

“Het was pech, maar wij hebben in Duitsland nog geluk dat de situatie redelijk goed onder controle is… Het is natuurlijk wel heel zuur voor de sporters die dit jaar afscheid hadden willen nemen en alles hebben gegeven om dit jaar nog op hun toppen te presteren. Wij hopen gewoon dat het goed blijft gaan en alle paarden gezond blijven.”

‘Belantis ontwikkelt zich goed’

Werth vertelt dat ze meer tijd heeft voor de jongere paarden. “Met name de ontwikkeling van Belantis doet mij echt deugd. Hij had wat langer nodig voor de GP-oefeningen maar dat is echt een goed bij-effect van deze situatie.” Belantis was reservekampioen bij de zesjarige paarden op het WK voor jonge dressuurpaarden in 2015. “Maar ook de nog jongere paarden, van vier en vijf, vind ik ook erg leuk om mee te trainen, dat te begeleiden en die ontwikkeling te zien” vertelt Werth.

Verder heeft Werth het onder meer over thuisonderwijs, voetballer Thomas Müller (‘heel nuchter’) en sociale media. Ook blijkt dat ze online wedstrijden helemaal niets vindt: “Dat vind ik geen sport.” De toekomst van de dressuur wordt ook besproken, evenals wedstrijden voor jonge hengsten, waar Werth met name kanttekeningen bij de manier van beoordelen heeft.

De gehele podcast (in het Duits) is hier te beluisteren.

Bron: St-Georg