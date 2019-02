Isabell Werth heerst in Grand Prix Ankum met twee nieuwe paarden

Op de nationale dressuurwedstrijd in Ankum was Isabell Werth gisteren heer en meester in de Grand Prix met twee nieuwe paarden. De nummer één van de wereld reed de DSP-hengst Quantaz (v. Quaterback) naar de zege. Met bijna evenveel punten eindigde Werth met Fabienne Lütkemeiers Fiero (v. Fürst Heinrich) op de tweede plaats.

Winnaar Quantaz was onder Ronald Lüders al succesvol tot op het hoogste niveau. De negenjarige hengst liep op zijn Zware Tour debuut in Redefin naar de tweede plaats in de Grand Prix en in de Special. Lüders had met de zoon van Quaterback ook al een vierde plaats in de Louisdor-Prijs behaald.

Isabell Werth kreeg voor haar eerste optreden met Quantaz 74.867%. Twee van de drie juryleden hadden de Duitse op de eerste plaats. Het jurylid bij M zag de combinatie als derde en plaatste Werth met Fiero op kop.

Fabienne Lütkemeiers dertienjarige Fiero is twee maanden geleden bij Isabell Werth op stal gekomen voor de verkoop. “Hier heb ik gewoon niet de klanten voor zo’n paard”, vertelt Lütkemeier aan St.Georg. “Isabell vertelde me dat het goed met hem ging en dat ze tevreden was. Een mooi compliment voor mijn werk als het paard het goed doet.” Onder Werth kwam de zoon van Fürst Heinrich tot een percentage van 74.567.

Klik hier voor de uitslag.

Bron St.Georg