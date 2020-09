Isabell Werth koopt zesjarige Sezuan-zoon bij Helgstrand

Eind vorige maand zocht Isabell Werth al een nieuwe toptalent uit voor haar leerlinge Lisa Müller in Denemarken, nu is bekend geworden dat de Duitse dressuurkoningin ook voor zichzelf inkopen heeft gedaan bij Helgstrand. De zesjarige Joshua (Sezuan x Voice) staat inmiddels bij Werth op stal.

Het plan is om met Joshua deel te nemen aan het Wereldkampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden in Verden. “Joshua is een geweldig paard, waar ik direct verliefd op was” laat Werth optekenen. “Ik had niet gedacht dat ik ooit nog op zo’n jong paard zou gaan rijden, maar dit is een kans die ik niet voorbij wilde laten gaan. Hij is zo getalenteerd en nu hij thuis staat ben ik ervan overtuigd dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Hij is op een goede manier gevoelig en dat maakt hem heel makkelijk te rijden.”

‘Trots’

Andreas Helgstrand laat weten erg blij te zijn met de aankoop door Werth: “Ons doel is om jonge, getalenteerde paarden te kopen en op te leiden, om ze vervolgens weer te verkopen. Het feit dat Isabell Werth bij ons één van haar nieuwe, jonge sterren heeft gevonden is een reden om trots te zijn.”

Joshua werd reeds als tweejarige ontdekt door Helgstrand. In 2019 liep hij mee in de finale van het Deens kampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden en werd zevende. “Sindsdien heeft de jonge ruin zich subliem ontwikkeld. Hij is nu onderweg naar de volgende stap in zijn carrière.”

Bron: Helgstrand Dressage /Horses.nl