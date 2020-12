Isabell Werth krijgt Otto-Lörke prijs voor DSP Quantaz

De Otto Lörke-prijs gaat dit jaar naar DSP Quantaz (v.Quaterback). De tienjarige hengst is sinds 2018 succesvol op Grand Prix-niveau en boekte al tien overwinningen in de koningsklasse. Zijn amazone Isabell Werth heeft deze onderscheiding nu voor de 14e keer ontvangen.

De prijs, uitgereikt door het Duitse Comité Olympische Paardensport (DOKR) en de Liselott Schindling Foundation, werd tijdens het dressuurtoernooi in Kronberg uitgereikt. De prijs eert elk jaar de ruiter, trainer en eigenaar van een dressuurpaard van maximaal tien jaar oud dat in dat jaar opviel door zijn prestaties op het internationale podium. Paarden als Satchmo, Bonaparte, Farbfroh, Rusty, Gigolo, Rembrandt, Weihegold OLD, TSF Dalera BB, Showtime FRH, Cosmo en Bella Rose hebben deze onderscheiding al eerder ontvangen. De prijs is dit jaar voor de 34e keer uitgereikt.



DSP Quantaz is gefokt door Dr. Kathrin Damm en in gezamenlijk eigendom van Madeleine Winter-Schulze en Victoria Max-Theurer. Het paard zal daarom voor een langere periode beschikbaar zijn voor Isabell Werth. In 2019 nam Isabell Werth de teugels over van Ronald Lüders. Sindsdien behaalde de combinatie tien overwinningen op nationaal en internationaal Grand Prix-niveau.

Veertiende keer voor Werth

Isabell Werth kreeg de prijs voor de 14e keer als amazone van het winnende paard. Eerdere winnaars die zij uitbracht waren: Gigolo (1990), Anthony FRH (1994), Amaretto (1995), Giorgio S (1997), Aleppo S OLD (1999), Agnelli FRH (2000) , Satchmo (2003), Why Not FRH (1995), El Santo NRW (2010), Don Johnson FRH (2011), Bella Rose (2013), Weihegold OLD (2014) en Emilio (2015).

Bron: Pferd-Aktuell / Horses.nl