Isabell Werth voor de 14e keer dit jaar bovenaan in Grand Prix, Scholtens en Meulendijks bij beste zeven

In de 5* Grand Prix in Stockholm was het zoals al 13 keer eerder dit jaar het geval was, weer Isabell Werth die de uitslagenlijst aanvoerde. Met een verschil van bijna drie procent steeg de dressuurkoningin weer boven haar collega's uit. Cathrine Dufour en Jessica von Bredow-Werndl maakten het podium compleet. De Nederlandse amazones Emmelie Scholtens en Anne Meulendijks eindigden in de top zeven van het klassement.

Werth verscheen met Weihegold OLD (v.Blue Hors Don Schufro) aan de start in de Grand Prix van Stockholm. De proef van het duo werd door de jury gewaardeerd met een score van 83.652% en de 9’s en 10-en vlogen ze om de oren voor de piaffe en passage. Met een verschil van 2.782% ging Werth er uiteindelijk met de overwinning vandoor.

Top van het klassement

Cathrine Dufour en Atterupgaards Cassidy (v.Caprimond) waren de nummer twee in de prijsuitreiking. Dufour kreeg van de jury 80.870% toegekend en de jury was vooral gecharmeerd van de galop-pirouettes. Jessica von Bredow-Werndl bleef met Zaire-E (v.Son de Niro) onder de 80%-grens en pakte met 77.869% een derde prijs voor Patrik Kittel die met Well Done de La Roche Cmf (v.Fürstentraum) vierde werd (77.348%).

Scholtens en Meulendijks

Emmelie Scholtens en Anne Meulendijks zijn ook afgereisd naar Stockholm. Scholtens zadelde Desperado N.O.P. (v.Vivaldi) voor de Grand Prix. Het koppel scoorde 75.631% en mocht als zesde opstellen. Meulendijks en MDH Avanti N.O.P. (v.United) kwamen tot 74.500% en tekende voor de zevende plaats.

Bron: Horses.nl