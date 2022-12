Isabell Werth wint op sensationele wijze Grand Prix Frankfurt

Als voorlaatste ging Isabell Werth met Emilio 107 zojuist van start in Frankfurt. Na de eerste uitgestrekte draf leek het alsof het vuurwerk in de Festhallen werd ontstoken. Minuten lang knetterde het door de hal, Werth zette haar zestienjarige zoon van Ehrenpreis NRW stil en wachtte geduldig tot het stil werd. De Duitse hervatte haar proef en stuurde de ruin onverstoorbaar naar de zege!

Het bleek dat er een storing in de geluidsboxen was waardoor deze gingen knetteren. Isabell Werth werd afgebeld door de jury en midden in de rijbaan hield ze minuten lang halt, ogenschijnlijk rustig wachtend tot het afgelopen was. Zonder achtergrondmuziek in een onrustige hal mocht het paar verder. Werth reed met Emilio direct mooie appuyementen die alweer 8-ten opleverden. Ook de eerste piaffe-passage tour leverden 8-ten en 9-ens op. De spanning kwam nog weer even terug na de stap met wat verzet in de overgang naar de passage. Ook sloop er nog een fout in de tweeërs, maar daarna stuurde Werth haar paard met hoge cijfers naar het einde. De score kwam uit op 74.631% wat Werth de overwinning opleverde.

Kittel tweede

De als laatste startende Patrik Kittel kon daar met de talentvolle merrie Forever Young HRH (v. Fürst Fugger) niets meer aan veranderen. Ook hij moest het zonder achtergrondmuziek doen. De Zweed kwam wel dicht bij de score van Isabell Werth uit. De combinatie liet veel punten liggen in de gespannen stap. Ook de piaffes kwamen nog niet helemaal uit de verf, daar mist de tienjarige merrie nog kracht en gedragenheid. Met 73.630% werd Kittel tweede.

Rath en Destacado derde

Matthias Alexander Rath werd derde op de hengst Destacado FRH (v. Desperados FRH) met een percentage van 72.870%. De negenjarige hengst was niet spanningsvrij in de proef, kreeg een flinke dribbel in de uitgestrekte stap en een fout in de eners. Op geringe achterstand (72.870%) werd Dorothee Schneider vierde met Faustus (v. Falsterbo 11).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl