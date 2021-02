Israëlische dressuurruiter Eyal Zlatin gaat zelfstandig verder

Eyal Zlatin was, samen met zijn partner Hendrik Lochthowe, ongeveer vier jaar werkzaam op de Riedmühle van de familie Westhoff in Duitsland. Per 1 mei begin de geboren Israëli zijn eigen dressuurstal. "Nu is het tijd om een droom te vervullen", vertelt de 33-jarige Grand Prix-ruiter aan St.Georg.

“Het was altijd mijn doel om op een gegeven moment op eigen benen te staan,” verklaart Eyal Zlatin aan St.Georg zijn besluit om de Riedmühle in Butzbach te verlaten en iets voor zichzelf op te bouwen. Zijn nieuwe stal is in de buurt van de Riedmühle en Zlatin blijft bij zijn partner Hendrik Lochthowe wonen, die wel bij de familie Westhoff blijft werken.

Eigen klantenkring opbouwen

Zlatin neemt enkele klanten mee die hun paarden tot dusver in de Riedmühle hadden gestald. Hij is van plan meer paarden van klanten aan te nemen en ook zijn eigen paarden te kopen, te trainen en te verkopen.

Bonzanjo

In 2017 verhuisde Eyal Zlatin samen met Hendrik Lochthowe naar Butzbach in de omgeving van Frankfurt. Van de familie Westhoff kreeg hij Diederik van Silfhouts voormalige topper Bonzanjo (v. Jazz) te rijden. Met Bonzanjo nam hij deel aan het EK in Rotterdam. Met het vertrek bij de Westhoff’s moet Zlatin ook afscheid nemen van de zoon van Jazz. Lochthowe zal de teugels van het paard overnemen.

