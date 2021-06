Italiaanse Miloserdova ziet Spelen aan zich voorbij gaan: paard nog in Russische handen

Omdat de Noorse amazone Ellen Birgitte Farbrot besloot zich terug te trekken voor de Olympische Spelen, kwam er voor Italië een startplaats vrij. De hoogst geklasseerde Italiaanse amazone op de FEI wereldranglijst is de in Rusland geboren Italiaanse Tatiana Miloserdova. Maar de Italiaanse Federatie zette een flinke streep door de rekening van de amazone, omdat het eigenaarschap van haar paard Florento Fortuna (v. Sorento) nooit overging op de Italiaanse nationaliteit.

De 61-jarige Tatiana Miloserdova woont al sinds 1991 in Italië en nam in 2018 de Italiaanse nationaliteit aan. Met haar eigen elfjarige KWPN’er Florento Fortuna was zij de hoogst scorende Italiaanse dressuurruiter in 2021 en voldeed zij aan alle MER-eisen. Het fokproduct van Rinkes-Tjeenk Willink uit Pesse werd in 2014 bij de FEI geregistreerd toen Miloserdova nog voor Rusland uitkwam. Met het veranderen van haar nationaliteit werd vergeten om ook het paard van nationaliteit te veranderen. Voor de Spelen moeten de paarden immers dezelfde nationaliteit hebben als hun ruiters. Een flinke klap voor Miloserdova die zo de Spelen aan zich voorbij ziet gaan.

Maroni heeft de beste resultaten

De op één na hoogst geklasseerde Italiaan op de FEI wereldranglijst is Francesco Zaza. Hij is de eerste in lijn die naar de Spelen zou kunnen. Maar misschien komt de vierde Italiaanse op de ranglijst wel eerder in aanmerking. Nausicaa Maroni heeft met Lusitano Embajador SG (v. Reclame IV) tot nu toe dit jaar de beste resultaten behaald.

