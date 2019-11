James Koford voor derde keer Amerikaans kampioen met bonte halfbloed Fries

James Koford is met Adiah HP al enkele jaren een opvallende combinatie in de Grand Prix. Dit weekend won de ruiter met de bonte halfbloed Friese merrie voor de derde keer op rij de Open Amerikaanse Grand Prix kampioenschappen. Koford won zowel de Grand Prix als de kür op muziek.

De twaalfjarige Adiah HP die in Amerika is gefokt uit een Friese moeder en met een halfbloed Fries als vader, heeft een opvallende vosbonte kleur die ze van Samber (overgrootvader van vaders zijde) heeft meegekregen. De merrie wordt al een jaar of vijf door James Koford uitgebracht en sinds twee jaar is het paar ook te zien op de internationale wedstrijden. Onlangs was het paar nog derde in de wereldbekerwedstrijd in Devon.

Dit weekend won Koford met zijn bonte merrie voor de derde keer oprij de Open Amerikaanse Grand Prix kampioenschappen. In Lexington werd de finale gereden van een landelijke competitie voor amateurs en open klasses op alle niveau’s.

James Koford won met Adiah de Grand Prix en de kür op muziek in het kampioenschap. In de kür kreeg het paar 75.108%, ruim voor de nummer twee Kristin Wasemiller-Knutson en Vashti. Opvallend detail is dat Vashti een halfzus van Adiah, ook zij heeft de halfbloed Fries Nico als vader.

Nico (Tamme x Samber) had een korte carrière als dekhengst omdat hij bij een brand om het leven kwam. In de korte tijd heeft hij een aantal goede dressuurpaarden in Amerika gebracht.

