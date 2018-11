James Koford wint met bonte halfbloed Fries Amerikaanse Grand Prix Open

Een niet alledaagse verschijning won dit weekend de Open Amerikaanse Grand Prix kampioenschappen. James Koford stuurde de vosbonte halfbloed Fries Adiah HP naar de zege. Het paar won na de Grand Prix ook de kür op muziek met 71.767% en pakte de titel. In de kür werd Heather Mason op de KWPN'er Warsteiner (v. Riverman) tweede.

Koford rijdt de elfjarige merrie Adiah nu alweer vier jaar. Op Eurodressage vertelde de ruiter: “Ik zag het paard vier jaar geleden in een clinic en dacht dit is het grappigste paard die ik ooit gezien had, en wilde er meteen op zitten. Nu doet ze alles wat ik van haar vraag en zelfs meer. Ze is als m’n fiets: ik rij gewoon rond en heb plezier, zonder stress en drama. Ik krijg er gewoon kippenvel van om met zo’n paard in de ring te rijden.”

Vader Nico uit Samber-merrie

Adiah’s vader, Nico, was een zwartbonte halfbloed Fries, van Tamme uit de Samber-dochter Cindy. De hengst kwam van Harry Witteveen uit Ontario, Canada, naar Amerika bij de fokkers van Adiah. In de fokkerij deed hij het goed met verschillende kinderen in de Zware Tour. Nico kwam in 2010 om bij een brand in de stallen. Adiah, toen drie jaar oud, bleef toen ongedeerd.

Eerste jaar internationaal

Met de bonte merrie heeft Kroford dit jaar voor het eerst internationaal gestart en was vierde in de wereldbekerwedstrijd in Devon.

Uitslag kür

