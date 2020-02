Jameson RS2 met 10 voor galop naar overwinning HC klasse M

Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack) heeft met Marieke van der Putten de hengstencompetitie in de klasse M gewonnen. Met 94 punten in de finaleproef bleef de hengst Joop TC (v. Ravel) en Just Wimphof (v. De Niro) voor. Zij scoorden beide 90 punten en Joop TC werd tweede in de competitie.

“We zijn onder de indruk van deze paarden”, stelt Monique Peutz na afloop van de verrichtingen van de hengsten in de Anemone Horse Trucks hengstencompetitie dressuur. Onder Marieke van der Putten kreeg Jameson RS2, het fokproduct van Stal 104, maar liefst 94 punten toebedeeld.

Jameson RS2 (Blue Hors Zack uit Atilinda M keur pref IBOP-dres sport-dres van Negro) blonk volgens jurykoppel Monique Peutz en Bart Bax uit in de overgangen. “De draf was mooi in balans en daarin laat de hengst zich goed schakelen, een 9,5”. In de galop kan er volgens de jury niet veel beter, daarom een 10. Met een 8,5 voor de stap en twee keer een 9,5 voor harmonie en aanleg als dressuurpaard wint de hengst met overtuiging de competitie en de dagwedstrijd.

Twee keer 90 punten

De KWPN-goedgekeurde Just Wimphof (De Niro uit Rastede elite sport-dres IBOP-dres PROK van Riccione, fokker C. Rienks – Kramer uit Westerlo BEL) en Renate van Uytert – van Vliet werden met alleen maar negens met 90 punten gewaardeerd. Hetzelfde puntenaantal is er voor Joop TC en Dinja van Liere. Deze Ravel-zoon (uit Ziezo ster van Krack C, fokker Tim Coomans uit Oud-Beijerland) kreeg een 9,5 voor de draf. De strijd in de competitie werd in het voordeel van Joop TC beslecht.

82 punten voor Jayson

Jayson (Johnson uit Zamora B elite pref IBOP-dres PROK van Negro, fokker W. Verschuren uit Heukelom) en Charlotte Fry gingen naar 82 punten en daarmee de vierde plaats in de dagwedstrijd en de competitie.

Overzichtspagina KWPN Hengstenkeuring

Bron: KWPN / Horses.nl