Jameson RS2 volgend jaar alleen via diepvries sperma beschikbaar

Op social media maakten RS2 Dressage Centrum, Joop van Uytert en Marieke van der Putten bekend dat de KWPN-hengst Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack) volgend jaar niet meer met vers sperma voor de fokkerij beschikbaar is. "Omdat we ons willen richten op het werken naar Grand Prix niveau", schrijven ze op Facebook. De fokkers die het komende jaar bij de populaire hengst willen dekken, kunnen dat nog uitsluitend met diepvries sperma doen.

Jameson RS2 was als driejarige kampioen van de hengstenkeuring 2017 en als vierjarige won het fokproduct van Willeke Bos onder Marieke van der Putten de Pavo Cup. In hetzelfde jaar werd de hengst ook verrichtingskampioen. Ook was het paar bijzonder succesvol in de hengstencompetities. Van der Putten wist zich met de hengst twee keer voor het WK voor jonge dressuurpaarden te plaatsen. Bij de vijfjarigen werd het duo achtste in de finale met 88.4%.

Ondertussen is Marieke van der Putten met Jameson RS2 op nationaal niveau in de Lichte Tour aanbeland en behaalde al enkele topscores. Begin december bemachtigde Van der Putten het felbegeerd startbewijs voor de Lichte Tour-rubriek op Jumping Amsterdam. Het paar gaat zich daarna richten op de Zware Tour.

Bron Facebook/Horses.nl