Ophef in Duitse dressuursport: Jan Tönjes geeft ‘advies’ aan Ann-Christin Wienkamp

Vrijdag won Matthias Alexander Rath op Thiago GS (v. Totilas), met 73,341% de kwalificatie van de Nürnberger Burg-Pokal in Mannheim. Slechts één van de vijf juryleden plaatste Rath op één, namelijk Nederlander Adriaan Hamoen. Ann-Christin Wienkamp eindigde op de tweede plaats met Finley (v. First Selection), zij scoorde 72,927%. De hoofdredacteur van de Duitse paardensportuitgave St. Georg, Jan Tönjes, geeft haar enkele cynische tips: "Het lijkt wel of je een actief achterbeen belangrijk vindt."

De prestigieuze Nürnberger Burg-Pokal wordt uitgeschreven voor zeven- tot negenjarige dressuurpaarden en kent twaalf kwalificaties door heel Duitsland. De combinaties rijden een PSG-proef en de beste van elke kwalificatie mag naar de finale. Die finale wordt in december in Frankfurt verreden.

Dicht bij elkaar

Wienkamp werd in Mannheim op de eerste plek gezet door de hoofdjury, Evi Eisenhardt. Matthias Bouten, die derde werd, was voor de juryleden Thomas Kessler en Katrina Wüst de beste. En de als vierde geplaatste Raphael Netz werd door jurylid Alice Schwab op kop gezet. Kortom: de top vier zat dicht op elkaar, de jury was verdeeld. Zonder de namen van juryleden of andere ruiters te noemen, geeft Tönjes in zijn hoofdredactioneel commentaar genadeloze kritiek op de beoordeling.

‘Mondkapje voor de ogen’

“Vermoedelijk hadden meerdere juryleden een verschoven mondkapje” zo begint Tönjes. “Dat moet bij een paar mensen voor de ogen gezeten hebben… De grote fout die Ann-Christin Wienkamp in haar proef maakte was dat ze haar paard reëel en durchlässig reed en het paard al gymnastiserend mooier maakte dan Moeder Natuur dat gedaan heeft.”

‘Je kan het beter doen zoals je het níet geleerd hebt’

“Nog een fout van Ann-Christin Wienkamp: Ze wekt de indruk dat ze belang hecht aan actief achterbeengebruik…” gaat Tönjes verder. “Van de hand af rijden, zoals de leerboekjes zeggen… dat is echter niet meer van deze tijd lieve Ann-Christin” luidt het diep-cynische commentaar. “En dan ook nog het frame verlengen in de verruimingen, hoe ouderwets ben je eigenlijk?” Tönjes concludeert: “De volgende keer dat je de ring inrijdt, doe het dan zoals je het níet geleerd hebt. Ik vrees dat je er hogere punten mee krijgt.”

Vaker kritisch

Paardensportjournalist Tönjes heeft zich wel vaker kritisch uitgelaten. Hij is sinds 2012 hoofdredacteur van St. Georg en stelde eerder onder meer rollkür, doping en dieronvriendelijke trainingsmethoden aan de kaak. Het volledige stuk (in het Duits) is hier te lezen. Het veroorzaakt inmiddels behoorlijk wat reuring op de Duitse sociale media.

De proef van Wienkamp en Finley is (vooralsnog) niet online te vinden, maar op Facebook staat wel een winnende PSG-proef van 8 april 2021.

Uitslag Finaleticket Nürnberger Burg-Pokal

