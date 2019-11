Janine van Twist en Patricia Wolters promoveren in Stuttgart

Dertien internationale dressuurjuryleden legden examens af tijdens het CDI-W in Stuttgart, afgelopen weekend, en promoveerden naar een hoger niveau. Voor Nederland deden Janine van Twist en Patricia Wolters examen en slaagden hiervoor. Van Twist is nu 4*-jurylid en Wolters kreeg de 3* status.

Juryleden uit de hele wereld, waaronder Canada en Nieuw-Zeeland en een grote groep Europese juryleden, woonden het examen bij dat plaatsvond tijdens de wereldbekerwedstrijd in Stuttgart.

Het examen omvatte een schriftelijk examen over de theorie en de regels voor het beoordelen van dressuur, gevolgd door een dag schaduwbeoordeling tijdens de CDI-W Stuttgart. De kandidaten moesten een persoonlijk interview doen met cursusleiders Katrina Wüst en Isobel Wessels. Dertien cursisten slaagden en kregen er een ster bij. Janine Twist promoveerde naar het 4*-niveau en Patricia Wolters slaagde ook en is nu 3* jurylid.

Bron Eurodressage

