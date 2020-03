Japan en Israël voor het eerst met dressuurteam in FEI Nations Cup serie

Op het Global Dressage Festival in Wellington is volgend weekend de eerste wedstrijd in de FEI Nations Cup serie van het nieuwe seizoen. Voor het eerst hebben Japan en Israël een dressuurteam afgevaardigd. Daarnaast zijn gastland Amerika, Canada en Denemarken met een team vertegenwoordigd.

Japan en Israël zijn de nieuwe gezichten in seizoen 2020 van de FEI Nations Cup dressuur. De landen waren nog niet eerder vertegenwoordigd in de serie wedstrijden die sinds 2013 bestaat. Op het dressuurfestival in Wellington debuteren de teams naast de gerenommeerde landen als Amerika, Canada en Denemarken. In de eerste wedstrijd komen naast Grand Prix combinaties ook Lichte Tour-ruiters aan de start.

Japan met drie KWPN’ers

Japan heeft team samengesteld met Akane Kuroki met de KWPN-hengst Zuidenwind (v. OO Seven), Kiichi Harada op de Cabochon-zoon Egistar en Masanao Takahashi met Eaton Unitechno (v. Wynton). Drie KWPN’ers hebben onder de Japanners al goed gepresteerd in Wellington. Harada stond drie keer op kop en Kuroki won één keer.

Eyal Zlatin met paard van Helgstrand

Het team van Israël bestaat uit Micah Deligdish en Destiny (v. Diamond Hit), Sahar Daniel Hirosh met de KWPN’er Whitman (v. Rhodium) en de gelegenheidscombinatie Eyal Zlatin en Skjoldsgaard Damzey-VO (v. Damsey FRH). Zlatin vliegt voor de gelegenheid naar Wellington waar hij de Damsey-nakomeling onder het zadel krijgt uit de stallen van Andreas Helgstrand.

Suppenkasper in team USA

Gastland Amerika heeft naast topcombinatie Steffen Peters en Suppenkasper (v. Spielberg) Katherine Bateson-Chandler met de KWPN’er Alcazar (v. Contango), Adrienne Lyle met Harmony’s Duval (v. Rousseau) en Anna Marek met Dee Clair (v. Sir Sinclair) opgesteld.

Canada en Denemarken

Het Canadese team bestaat uit Brittany Fraser-Beaulieu met de Tango-zoon All In, Lindsay Kellock met Sebastien (v. Sandro Hit), Naima Moreira-Laliberté met Statesman (v. Sandro Hit) en Megan Lane met Zodiac MW (v. Rousseau). Voor Denmarken komen Agnete Kirk Thinggaard en de Deense hengst Blue Hors Zatchmo (v. Blue Horse Zack), Signe Kirk Thinggaard met Her Highness O (v. Hohenstein), Rikke Poulsen met Furstentanz (v. Fürstenball) en Carina Nevermann Torup op Quinto (v. Quaterback) in actie.

Bron Dressage News