Jasmien de Koeyer Nederlands kampioen U25: ‘Echt genoten’

Met twee overwinningen is Jasmien de Koeyer met Esperanza (v. Desperados) Nederlands Kampioen bij de U25 ruiters geworden. Het verschil met de als tweede geplaatste Devenda Dijkstra met Hero (v. Johnson) was in de afsluitende kür op muziek maar klein. De Koeyer scoorde 75,930%, Dijkstra reed naar 75,580%.

Dijkstra was gisteren derde in de U25 GP, die De Koeyer met bijna 2% verschil won. Tweede was toen Jessica Poelman en Chocolate Cookie R.D.P. (v. Johnson). Poelman werd na haar kür echter uitgesloten vanwege de bloedregel.

Brons voor Van Zwambagt

Febe van Zwambagt – die gisteren vijfde werd – ging in de einduitslag van het kampioenschap nog voorbij Thalia Rockx. Met Edson (v. Winning Mood) reed Van Zwambagt een sterke kür die met 75,05% gemiddeld beloond werd. Rockx was gisteren én vandaag vierde met Gerda Nova de la Fazenda (v. Romanov).

‘Voorproefje voor EK’

Na het zilver van vorig jaar, sluit Jasmien de Koeyer haar loopbaan in de U25 nu af met de titel op het NK Dressuur: “Ik was heel tevreden over mijn Kür. De pirouettes waren naar mijn idee goed, passage en piaffe waren ook goed. Ik voelde bij Esperanza ook de ontlading aan eind van de proef. Ik heb echt genoten van deze rit. Ik ben super blij dat ik in mijn laatste U25 jaar deze titel in de wacht heb mogen slepen. De eerste observatie ging ook goed en dit is de laatste observatie, dus ik ben heel tevreden. Het EK is wel het hoogtepunt van het jaar. Daar wil ik het meeste knallen. Dit NK was een voorproefje”, vertelt de amazone.

Naar de Grand Prix

De Koeyer vormt al jaren een combinatie met de dochter van Desperados FRH en heeft serieuze plannen voor de toekomst. “Ik rijd Esperanza nu zeven jaar. Ik denk dat als we de overstap maken naar de senioren het wel gaat lukken in de Grand Prix.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / KNHS