Jasmien de Koeyer dik bovenaan in U25 kür

Op het internationale concours in Opglabbeek reed Jasmien de Koeyer met Esperanza (v. Desperados) ook in de kür op muziek soeverein naar de winst. Eerder schreef de Nederlandse ook de individuele U25-proef op naam. De amazone en haar KWPN-merrie reden naar een unanieme winst in de kür, met een score van 77,125%.