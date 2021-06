Jasmien de Koeyer wint eerste onderdeel U25

In de eerste proef voor de U25-combinaties op het Nederlands Kampioenschap dressuur, waren Jasmien de Koeyer en Esperanza (v. Desperados) de besten met 72,231% gemiddeld. De Koeyer maakte eind april haar rentree in de ring, ook toen was ze eerste in de GP U25. Jessica Poelman en Chocolate Cookie R.D.P. (v. Johnson) werden tweede met 70,564%.