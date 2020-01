Jazz en Heartbreaker voeren nieuwe KWPN-fokwaarden aan

Het KWPN actualiseert elk jaar de fokwaarden van haar stamboekhengsten. De informatie die in 2019 is verzameld, is inmiddels ook gebundeld in de fokwaarden. Jazz gaat wederom aan de leiding bij de dressuurhengsten, Heartbreaker bij de springhengsten.

Bij de dressuurhengsten met de hoogste betrouwbaarheid, 90% en hoger, staat de preferente Jazz wederom aan de leiding. De onlangs overleden topvererver houdt zijn koppositie al meerdere jaren vast. In de groep hengsten met de op één na hoogste betrouwbaarheid (80% tot 89%) veroverde Jazz-zoon Westpoint vorig jaar de eerste plek, die houdt hij ook dit jaar vast. Op de tweede plek vinden we de hengst Bordeaux, die op de KWPN Stallion Show keur verklaard wordt. Ook bij de hengsten met minimaal 10 nakomelingen in de sport maar een betrouwbaarheid lager dan 80%, prijkt de naam van een van de goedgekeurde zonen van Jazz bovenaan de lijst. Dit is net als vorig jaar de hengst Chagall D&R.

Wederom Heartbreaker

In de groep springhengsten met de hoogste betrouwbaarheid is het net als de vorige jaren Heartbreaker die ruim aan de leiding gaat. Het aantal keur en preferente hengsten in de top tien van deze groep hengsten is groot, ook Arezzo VDL (v. Chin Chin), Eldorado van de Zeshoek (v. Clinton) en Zirocco Blue VDL (v. Mr. Blue) staan hoog in deze lijst. Zij zullen vanaf de KWPN Stallion Show tot de elite van preferente hengsten behoren. In de groep hengsten met 80% tot 89% betrouwbaarheid staat dezelfde hengst aan kop als in 2019: Untouchable. Bij de hengsten met een betrouwbaarheid onder de 80% voert Bacardi VDL voor het tweede jaar op rij de lijst aan.

Tuigpaard en Gelders paard

Voor de tuigpaarden is een fokwaarde aangespannen sport berekend. Bij de hengsten met een betrouwbaarheid van 80% of hoger gaat de keurhengst Cizandro momenteel aan de leiding. In de groep hengsten met nakomelingen in de sport maar een betrouwbaarheid lager dan 80% voert Eebert de lijst aan. De Gelderse hengsten staan op alfabetische volgorde geordend, in tegenstelling tot de rijpaardhengsten hebben zij zowel een fokwaarde voor dressuur als voor springen. W V Saron (v. Creool) gaat 2020 in met de hoogste fokwaarde springen, de jonge hengst Kardieno (v. Dante Weltino OLD) heeft een hoge verwachtingswaarde in de dressuurrichting.

Fokwaarden dressuur 2020

Fokwaarden springen 2020

Fokwaarden tuigpaard 2020

Fokwaarden Gelders paard 2020

Bron: KWPN / Horses.nl