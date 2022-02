Jean Bemelmans bondscoach af in Frankrijk

De Franse Hippische Federatie heeft besloten om het contract met bondscoach Jean Bemelmans niet te verlengen. De in België geboren Duitser was sinds 2013 de coach van de Franse senior en U25-dressuurruiters. Daarvoor was hij zestien jaar de bondscoach van het Spaanse dressuurteam.

Zoals Eurodressage schrijft ging in Frankrijk het pad van Bemelmans met ups en downs en schuwde de controverse niet in zijn team selecties. Zo koos hij voor de Europese kampioenschappen van 2015 in Aken een team van jong talent, dat teamgeest toonde en een grotere betrokkenheid bij dierenwelzijn. Zijn ingecalculeerde risico loonde, want het team werd zesde en veroverde een teamplek op de Olympische Spelen van 2016 in Rio.

Niet genoeg kwaliteit voor WEG Tryon

De Franse bond koos er voor om geen team naar de WEG in Tryon te sturen. Het team zou niet hoog genoeg kunnen scoren. De Fransen moesten zich toen voor de Spelen in Tokio zien te plaatsen op het EK in Rotterdam. Maar daar faalden ze, Ierland en Portugal kregen een startplaats voor Tokio.

Toch nog naar Tokio

Maar toen bleek dat Brazilië en Zuid-Afrika niet aan de eisen voor de Spelen konden voldoen, kreeg Frankrijk als nog de kans om in Tokio te starten. Hier werd het team negende. Ook behaalde vorig jaar het team de negende plaats op het EK in Hagen.

Jean Morel nieuwe chef d’equipe

Dressprod bracht het nieuws voordat de FFE officieel haar richtlijnen voor het “sportieve seizoen 2022” bekendmaakte, waarin het nieuws van Bemelmans’ vertrek wordt onthuld. Emmanuelle Schramm blijft de Technisch Directeur Dressuur en voormalig Frans teamruiter Jean Morel is benoemd tot senior team selector en chef d’equipe.

