Jeanine Nekeman derde in U25

Met haar KWPN-ruin Ferrari (v. Apache) is Jeanine Nekeman derde geworden in de kür op muziek voor U25 ruiters in Compiègne. Eén jurylid plaatste het duo zelfs bovenaan, de gemiddelde score was 72,918%. De winst was voor de Zwitserse Estelle Wettstein met KWPN'er Great Escape Camelot (v. Johnson), met 73,855%. Kimberley Luijten was vijfde met Zippo (v. Rousseau).