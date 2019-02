Jeanine Nekeman: ‘Fouten maken leer je alleen maar van’

Op de Subtopwedstrijd op de prachtige locatie in Exloo bleven echte topscores vandaag uit. Judith Pietersen en Jeanine Nekeman waren de enige twee uitschieters. Pietersen reed haar Friese hengst Limited Edition in de eerste ZZ-Zwaar-proef met 67,64% ruimschoots naar de overwinning en was in deze klasse de enige die de 60%-grens wist te passeren. De Intermédiaire I werd met 66,54% gewonnen door Nekeman en de Apache-zoon Ferrari STH.

“Met Ferrari ben ik naar Exloo gegaan om de Intermédiaire I een keer te kunnen oefenen.Volgende week start ik hem internationaal in Le Mans”, vertelt Jeanine Nekeman. “De Inter I rijd ik eigenlijk alleen maar op internationale wedstrijden en omdat ik het een vrij lastige proef vind, wilde ik ‘m toch nog een ker rijden”

Steeds meer bevestigd

De Apache-zoon werd vorig jaar aan zijn oog geopereerd en maakte afgelopen oktober pas weer zijn rentree in de ring. “Het gaat steeds iets beter en gemakkelijker op concours en Ferrari raakt steeds meer bevestigd. Vandaag had ik twee dure fouten in mijn proef. Ferrari kan heel goed uitstrekken, maar ik denk dat ik zelf net iets te fanatiek was, waardoor hij aangaloppeerde.”

Goed rijden

De amazone nam vorig jaar ook deel aan de wedstrijd in Le Mans en in oktober reed ze Ferrari internationaal op CDI Exloo. Het doel voor de komende wedstrijd is duidelijk: “Ik wil eigenlijk gewoon goed rijden. Maar wie wil dat niet?” Vertelt de lachend. “Ik ben al blij als ik foutloos de proef door kom en m’n gevoel goed is.”

Thuis doorgetraind

Naast Ferrari reed Jeanine ook de Flemmingh-zoon Vlingh in Exloo. Ze won de Intermédiaire II met 61,99%, maar moest om deze klasse ex aequo werd verreden genoegen nemen met de tweede prijs achter Lisanne Veenje en Friesen Exklusiv Wirdmer, die met 62,83% de ring uit kwam. “Dit was met Vlingh weer mijn eerste wedstrijd na CDI Exloo. Ik heb hem thuis een tijdje doorgetraind”, licht ze toe.

Kilometers maken

“Hoewel Vlingh thuis en bij het losrijden van vandaag heel fijn ging, is het in de proef toch heel anders. De piaffe blijft lastig. De eerste ging echt niet goed, maar de tweede ging gelukkig wel beter. Daarnaast gingen de eners nog mis, wat al met al een hoop punten kost. Verder is Vlingh goed in vorm en erg fit. Ik hoop de piaffe in de ring beter te krijgen door hem ervaring op te laten doen en veel op concours te gaan. Je moet het uiteindelijk gewoon proberen. Het kan best fout gaan, maar daar leer je alleen maar van.”

Muis zegeviert in Prix St. Georges

Moest Britt Muis in de Intermédiaire I nog genoegen nemen met de tweede prijs, in de Prix St. Georges mocht ze wel het oranje lint in ontvangst nemen. Met It’s Britt’s Hebbe realiseerde ze een score van 62,79% en hield Marc-Peter Spahn met SBS Jeroen Poll met een klein verschil achter zich. De andere drie deelnemers in deze proef moesten zonder winstpunt huiswaarts keren.

Matige ZZ-Zwaar-groep

In het ZZ-Zwaar was Judith Pietersen de enige met een voldoende score. Met Charmeur-zoon Glow bleef Jantine Slingerland in beide proeven net onder de 60%, maar dat leverde haar wel een tweede en eerste prijs op.

Bron: Horses.nl