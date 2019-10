Jeanine Nieuwenhuis de beste in Prix St. Georges Exloo

De laatste rubriek van vandaag in Exloo was de Prix St. Georges en daarin kwam Jeanine Nieuwenhuis als beste uit de bus. De amazone reed ruim 70% en ging er met de overwinning vandoor voor Loranne Livens en Tom Franckx. Dominique Filion, Lisanne Zoutendijk, Loes van Gils en Linda Verwaal eindigden ook bij de beste tien in het klassement.