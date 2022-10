Jeanna Högberg en Astoria winnen ook GP kür in Helsinki

Nadat gisteren Jeanna Högberg met Astoria de Grand Prix won in Helsinki, was de Zweedse vanmorgen ook de best in de kür op muziek. Op de tienjarige Sir Donnerhall-merrie scoorde Högberg 75.355%. De amazone had veel concurrentie van haar landgenote Jennie Larsson die met de KWPN'er Bonafide (v. Universeel) tot 74.700% kwam.

In de Grand Prix was het een unanieme zege voor Högberg en de voormalige WK-finaliste Astoria. In de kür vonden drie juryleden de proef van Jennie Larsson en Bonafide beter. In de dubbeltellers als galoppirouettes scoorde Bonafide net iets beter dan Astoria, maar de Zweedse merrie kreeg hoge punten voor onder andere de drafversterkingen.

Thuisrijder Maria Pyykönen werd derde met de twaalfjarige Furst Wild S (v. Fürst Fugger). Het paar kreeg 68.710%.

