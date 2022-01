Jennifer Williams en Tinne Vilhelmson winnen 4*-Grand Prix’ voor Kür en Special

Naast de verkorte Grand Prix voor de wereldbeker, gewonnen door Frederic Wandres, werd op het Global Dressage Festival in Wellington ook twee 4* Grand Prix' verreden. Jennifer Williams pakte met Millione (v. Milan) de zege in de GP voor de kür. Zevenvoudig Olympiër Tinne Vilhelmson-Silfvén won de laatste Grand Prix proef van de dag, de kwalificatie voor de Special, met Devanto (v. De Chirico).

In de kwalificatie voor de kür liep de 19(!)-jarige Millione onder Jennifer Williams naar een pr. Het paar scoorde 72.956%. “Ik heb hem nog nooit zo ontspannen gevoeld vandaag,” zei een opgetogen Williams. “Ik ben dolblij met de score.”

KWPN’er Harmony’s Eclectisch derde

Met een percentage van 71.848% werd Ashley Holzer tweede op de Hannoveraanse merrie Valentine (v. Sir Donnerhall I). De derde plaats was voor Susan Pape met de KWPN gefokte hengst Harmony’s Eclectisch (v. Zenon).

Vilhelmson wint overtuigend

Tinne Vilhelmson-Silfvén was samen met Susan Dutta de enige twee amazones in de kwalificatie voor de Special. Vilhelmson won overtuigend met Devanto met 71.457%. Dutta scoorde met Figeac DC (v. Fackeltanz OLD) 67.957%.

KWPN’ers succesvol in Lichte Tour

In de 2* Lichte Tour ging de zege in de PSG naar Ali Potasky met de KWPN merrie Irintha (v. Everdale). De DSP-hengst Harmony’s Spotify (v. Sezuan) werd onder Michael Klimke tweede. Susan Pape reed de NMK-merrie Harmony’s Giulilanta (v. Jazz) naar de zege in de 1* Prix St.George. In deze groep werd Shanon Dueck tweede op As You Wish (v. Wilkens). Met haar tweede Everdale-nakomeling Inxs werd Ali Potsky derde.

Bron Hrses.nl/persbericht