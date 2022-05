Jennifer Williams stuurt haar 19-jarige Millione met pensioen

Ondanks dat Jennifer Williams en de 19-jarige Millione (v. Milan) op de short list voor het WK dressuur in Herning stonden, heeft de Amerikaanse besloten haar paard met sportief pensioen te sturen. Op Facebook schrijft de amazone: "Millione je bent één uit miljoenen, hét paard van mijn leven tot nu toe. Je hebt me verder gebracht dan ik had durven dromen, ik kan niet trotser op je zijn!"

De in Denemarken gefokte Millione werd als vierjarige naar Amerika verkocht als hunter omdat hij klein was. Maar om een goede hunter te zijn, bleek te schrikachtig en te gevoelig. Hij werd verkocht aan Nancy Benton als dressuurpaard. Als elfjarige kwam Millione in de stallen van Jennifer Williams. Pas vier jaar geleden debuteerde Williams met de zoon van Milan in de internationale Grand Prix.

Hoe ouder hoe beter

Millione bereikte zijn beste vorm aan het einde van zijn sportcarrière. Hij kwam op de short list voor de Olympische Spelen in Tokio en Williams mocht met het Amerikaanse team mee op de selectietoer in Europa. Ook dit voorjaar was het duo alweer goed opdreef. In Wellington werd er goed gescoord waardoor ze als achtste op de short list kwamen voor het WK in Herning. Maar Jennifer Williams ziet af van deelname, het is genoeg voor het paard.

Op Facebook schrijft Williams: “Mickey eindigt het seizoen 2022 gezond, fit en happy. Hij wordt dit weekend op zondag officieel 19 en we hebben veel te vieren voor zijn verjaardag! Ik had niet om meer kunnen wensen!!!!

Dank aan al onze fans en iedereen die duimde voor de underdog en ook degenen die zeiden dat hij te oud was of niet groot genoeg om competitief te zijn, jullie hebben ons ook geïnspireerd!!!”

Bron Eurodressage/Facebook Jennifer Williams