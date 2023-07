Jessica Buying wint Inter I, Sytske de Jong eerste bij junioren Deauville

Met de achtjarige Keany (v. Governor) heeft Jessica Buying het Intermédiare I op het CDI Beauville gewonnen. Met een gemiddelde score van 70,834% won ze de rubriek vóór Laura de Graeve en Feuertanz (v. Florencio I) uit België en Fie Christine Skarsoe met Coco Island OLD (v. Cennin) voor Luxemburg.

Dominique Filion, die donderdag internationaal debuteerde met Jakarta (v. Five Star) en toen in de PSG tweede werd, kwam in deze rubriek op de vierde plaats uit.

Sytske de Jong

Bij de jeugdrubrieken was er een eerste plaats voor Sytske de Jong met Joy (v. Everdale) in de landenproef bij de junioren. De Jong reed naar 68,535%. Tooske van der Ven werd vierde met Hastrade K (v. Chinook). Fleur Verbeek, tenslotte, deed goede zaken in de Intermédiar B rubriek: 67,928% en een tweede plaats met DJ (v. Johnson).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl