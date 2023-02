Jessica en Benjamin Werndl’s voormalige YR- en junioren-paard Duke overleden

Op 30-jarige leeftijd is de Hannoveraan Duke (v. Davignon I) overleden. Eigenaresse Natalie Allen maakte dat eergisteren op social media bekend. De Britse amazone schrijft: "Ik ben er kapot van, mijn geliefde paard Duke is gisteren op 30-jarige leeftijd overleden. Een paard dat heel bijzonder was en veel harten heeft geraakt en hij heeft veel ruiters opgeleid."

Duke was eerst eigendom van de familie Werndl. De vosruin begon zijn sportcarrière in Duitsland in 1997 onder Ramsus Bondergaard. In 1998 nam Stefan Münch het rijden over en loodste het paard naar een achtste plaats in de Bundeschampionate 1998. Later bracht Münch het paard tot op Grand Prix-niveau.

Benjamin Werndl nam in 2000 de teugels van Duke over. Het paar startte eerst bij de junioren en vervolgens bij de young riders. Zus Jessica nam Duke in 2005 over en ze werd onder meer derde in de finale van de Piaff Förderpreis in 2006 en tweede in 2007. In 2007 debuteerde Jessica met het paard in de internationale Grand Prix.

Schoolmaster in Engeland

Op 15-jarige leeftijd werd Duke als schoolmaster verkocht aan de Britse Natalie Allen. Duke bracht ook Allen tot op Grand Prix-niveau na een succesvolle periode bij de jeugd. In 2014 verhuisde Duke naar de stallen van de toen 17-jarige Ellen McCarthy. Ook voor haar was hij de schoolmaster. Op 24-jarige leeftijd ging het paard met pensioen en keerde terug naar Natalie Allen waar hij eergisteren overleed.

Bron Eurodressage/Facebook