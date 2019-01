Jessica Michels voormalige WK-paard Hermes de Hus verkocht

Opnieuw raakt Jessica Michel-Botton een dressuurpaard kwijt. Hermes de Hus die als vijfjarige in de finale van het WK jonge dressuurpaarden in Verden liep, is naar Groot Brittannië verkocht. "Het is mijn taak om de paarden die ik train te verkopen en ik moet ook trots zijn op mijn werk en niet alleen verdrietig zijn om een vriend te verliezen", vertelt Michel aan Eurodressage. "Ik ben er zeker van dat hij zijn nieuwe ruiter evenveel plezier zal geven."

De Hannoveraan Hermes de Hus werd in 2008 in Duitsland geboren. De elfjarige zoon van Blue Hors Hotline is bij het Hannoveraner Verband en bij het Selle Francais goedgekeurd. Hij is een halfbroer van Jessica Kriegs Grand Prix-paard Special Edition 8 (v. Sir Donnerhall I). Jessica Michel-Botton kreeg hem als jong paard onder het zadel en samen boekten ze veel successen in de jonge paarden-rubrieken. Als zesjarige werd de hengst kampioen van Frankrijk.

Zevende op WK in Verden

Het jaar er voor bereikte Michel met Hermes de finale bij de vijfjarigen op de wereldkampioenschappen in Verden. Het paar werd zevende met 8,32, net achter Michel’s andere paard in de finale Don Juan de Hus die 8,42 scoorde.

Fusion naar Australië

Jessica Michel-Botton bracht Hermes vervolgens alleen op nationaal niveau uit tot en met de Grand Prix. Omdat Haras de Hus, waar Michel eerste amazone is, zich na de dood van Don Juan de Hus meer heeft toegelegd op opleiding van jonge paarden en handel, kwam ook Hermes in de etalage. Eerder werd Fusion (Rubiquil x Krack C) verkocht aan Brett Parberry. De VSN-winnaar van 2014 werd door Xavier Marie van stoeterij De Hus als toekomstpaard voor Jessica Michel aangeschaft, maar ging eind vorig jaar via Diederik van Silfhout naar Australië.

Hermes de Hus is verkocht aan een Britse jeugdruiter, ook via bemiddeling van Van Silfhout.

Bron Eurodressage