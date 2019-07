Jessica Poelman maakt zich klaar voor de Lichte Tour

Op de subtop tweedaagse in Aerdenhout sloot Jessica Poelman afgelopen zaterdag haar tijd in het ZZ-Zwaar met Zamora (v. Welt Hit II) af met twee zeges. De combinatie, die ook actief is bij de junioren, maakt volgende week de overstap naar de Lichte Tour.

Poelman noteerde 66,33% in de eerste proef. De score in de tweede viel een stuk lager uit met 61,79%. “In beide proeven hadden we wat foutjes. In de tweede proef meer dan in de eerste. Normaal gaat de galop erg goed, maar nu hadden we in de tweede proef ook een pirouette niet mooi. Het waren teveel foutjes om hoger uit te komen. Ik denk dat Zamora nog wat moe was van CDI Leudelange van vorige week”, vertelt Poelman.

Overstap

“Volgende week wil ik graag voor de eerste keer Lichte Tour gaan starten. Ik kwam nog één winstpunt tekort, vandaar dat we nog naar Aerdenhout zijn gegaan. Voor mij is de Lichte Tour nieuw. Met Lotje (Schoots red.) heeft ze dat al wel gelopen. Lotje traint mij ook en het is extra fijn dat ze haar zo goed kent. Ik ben heel blij met een leerpaard als Zamora”

Kadervorming

Op zaterdag waren er ook kadervorming wedstrijden voor de jeugd. Hierin werden geen kaderscores behaald.

Thessa Gilbers won de gecombineerde junioren/ young riders-rubriek met Gominka (v. Lord Loxley) met 65,54%.

De gecombineerde U25/ Grand Prix kwam op naam van Mercedes Verweij en Four Seasons (v. Furst Piccolo) met 67,82%.

Lilli van den Hoogen bleef met haar pony Don Davino Horsepoint ook net onder de 68%.

Harnett

In de Intermédiaire I op zaterdag was de zege voor Jennifer Harnett en Eximio (v. Zircon) met 65,54%. Op zondag wonnen ze de rubriek gecombineerd met de Prix St. Georges met 64,78%.

Plaats twee en drie waren voor Danielle Keur en Dettori (v. Wynton) met 63,82% en 63,6%.

Drie keer Van Saasse

De gecombineerde Zware Tour kwam op naam van Wendy van Diessen- Van den Boogaard en Evanel’s Blackie W (v. Painted Black) met 65,05%.

In het ZZ-Zwaar kwam de eerste proef op naam van Feline Wiltenburg-Ginsel en Eldamasja’s Farah Dibah (v. Florencio) met 64,07%. Op zaterdag werd de combinatie ook al een keer tweede met 61,5%.

Maaike van Saasse werd op zaterdag ook een keer tweede met Harmony (v. Olivi) in het ZZ-Zwaar met 63,81% en op zondag voegden ze hier nog een tweede (63,64%) en eerste (64,5%) plaats aan toe.

In de tweede proef op zaterdag was de tweede prijs voor Jeroen Bakker en Dubai (v. Westpoint) met 64,14%.

Bron: Horses.nl